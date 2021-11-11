Подросток в Томске ограбил 27-летнего мужчину

СК возбудил уголовное дело в отношении одного из нападавших. Фото: Тимур ХАНОВ

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, подозреваемого в ограблении мужчины; инцидент произошел ночью в Кировском районе города, сообщили в СК по Томской области.

«СК РФ по Томской области возбудил уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья)», - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, 10 ноября, в первом часу ночи два нетрезвых подростка, 14-ти и 17-лет попросили сигарету у случайного прохожего. 27-летний мужчина ответил отказом. Подростки начали избивать мужчину и требовать у него деньги. Затем 14-летний нападавший выдернул из кармана потерпевшего мобильный телефон, после чего вместе с другом убежал с места событий.

Очень скоро агрессивных молодых людей задержали сотрудники Росгвардии.

Группа задержания вневедомственной охраны получила ориентировку на подозреваемых, недалеко от места происшествия сотрудники Росгвардии заметили двух молодых людей, по приметам, подходившим под описание в ориентировке. Юноши при виде патрульного автомобиля попытались скрыться во дворе одного из жилых домов переулка Ботанического, но были задержаны.

В СК уточнили, уже допрашиваются свидетели, собирается характеризующий материал на несовершеннолетнего подозреваемого. Подросток сейчас находится под подпиской о невыезде.

О судьбе второго участника нападения в СК ничего не сообщили.

9 ноября «КП-Томск» рассказывала о том, что в Томской области задержаны два юноши, которых подозревают в убийстве престарелого односельчанина.