В Томской области задержаны два юноши, которых подозревают в убийстве престарелого односельчанина

Убийства в Томской области происходят довольно часто... Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Томской области два подростка задержаны по подозрению в убийстве односельчанина-пенсионера, сообщает пресс-служба СК РФ региона.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по факту обнаружения в селе Вороново Кожевниковского района тела 75-летнего мужчины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», – сказано в сообщении.

Сайт правоохранительного ведомства информирует о том, что 4 ноября 2021 года в селе Вороново Кожевниковского района Томской области в квартире жилого дома было обнаружено тело 75-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Специалисты сообщают о том, что в результате совместных действий следователей Шегарского межрайонного следственного отдела, следователей-криминалистов СУ СКР по Томской области и Главного управления криминалистики, оперативных сотрудников УМВД России по Томской области, в течение непродолжительного времени были установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления лица. Ими оказались двое несовершеннолетних жителей села Вороново Кожевниковского района 2005 г.р. и 2006 г.р..

Пресс-служба отмечает, что подозреваемые при задержании дали признательные показания, пояснив, что в квартиру потерпевшего проникли с целью хищения его имущества. Связав мужчину, они подвергли его избиению, нанося руками, ногами и металлическим предметом удары по голове и различным частям тела. Завладев похищенным имуществом, подростки скрылись с места преступления.

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.