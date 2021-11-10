Томич сядет почти на 2 года в тюрьму за кражу ноутбука у своего брата

Мужчина похитил ноутбук своего брата, стоимостью 10 тыс. рублей, и заложил его в ломбард. Фото: Анастасия Осипова

В Томске местный 31- летний житель сядет в тюрьму за то, что похитил у своего брата ноутбук и заложил его в ломбард. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В июле 2020 года мужчина через своего знакомого договорился с потерпевшим о выполнении строительных работ на дачном участке последнего. Однако, не намереваясь исполнять взятые обязательства, мужчина взял у потерпевшего предоплату в размере 17 тыс. рублей и скрылся, на телефонные звонки не отвечал и сменил номер своего телефона», - пишут начало истории в прокуратуре.

Позже правоохранительные органы рассказали, что подсудимый в октябре 2020 года распивал спиртные напитки со своим другом в квартире брата, который находился в командировке. Когда спиртное закончилось, мужчина похитил ноутбук своего брата, стоимостью 10 тыс. рублей, и заложил его в ломбард.

Уточняется, что с учетом того, что мужчина совершил преступление в период условного осуждения по двум другим приговорам суда, государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания в виде лишения свободы.

Виновного приговорили к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.