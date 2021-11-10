Плюсовая температура, дождь и мокрый снег ожидаются в Томской области 10 ноября

В Томской области по-прежнему тепло, столбик термометра ниже нулевой отметки днем не опускается. Фото: Иван Макеев

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области 10 ноября, сообщает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Днем возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, по юго-востоку области без существенных осадков; в отдельных районах гололедные явления», - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.

Температура ночью -4…+1°С. Температура днем 0…+5°С.

Напомним, Томский гидрометцентр рассказал "КП-Томск" о том, ждать ли в ноябре сильных морозов.