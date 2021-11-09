Томский гидрометцентр о том, ждать ли в ноябре сильных морозов

Погода за окном оптимизма не прибавляет: серое небо, под ногами снежная каша, порывы ветра, того и гляди, собьют с ног. Фото: Ксения Высотина

На смену похолоданию первой пятидневки ноября-2021 в Томск пришло потепление. Но погода за окном оптимизма не прибавляет: серое небо, под ногами снежная каша, порывы ветра, того и гляди, собьют с ног. Осадков с начала месяца выпало достаточно много, поэтому подтаявший снег создает автомобилистам проблемы с передвижением в тех дворах, где его не убирают. Что ждет регион в ближайшей перспективе: потепление или, наоборот, мороз? «КП-Томск» задала этот вопрос синоптикам.

Аномалия или норма?

В последние годы в обиходе прочно утвердилось понятие «аномальная погода». Хотя для Томска резкая смена температур – дело обычное. Тепло ноября нельзя отнести к погодной аномалии: все-таки это еще самый конец календарной осени, когда возможно все – и дождь, и снег, и лужи, и гололедица.

– Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме, хотя у нас в Сибири он и считается практически зимним, – пояснила Светлана Рюхтина, начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра. – Активная циклоническая деятельность в ноябре способствует резким изменениям температурного фона – от сильноотрицательных до слабоположительных значений. Это сейчас и наблюдается. Вторая пятидневка ноября задает высокий фон температур. К примеру, днем 9-го числа мы прогнозируем по области от 0 до +5 градусов, по Томску до +3. Снег сильно подтает. Но затем в регион вернется похолодание: жители районов области ощутят его с 11 ноября, в областном центре подморозит с 12-го.

Пора лепить снеговиков и строить горки

По прогнозам метеорологов, дневная температура 11 ноября составит 0, +5; постепенно она понизится до -3, +2, местами до -8°С. Уже 12-13 ноября ночью ожидается до -7, -12, местами до -20°С. Днем столбики термометров покажут -3, -8°С.

Опять же, уточнила Светлана Викторовна, и похолодание будет кратковременным, неустойчивым. Теплые воздушные массы принесут томичам новое повышение температуры воздуха начиная с 16-17 ноября. Потепление будет в пределах нормы.

В регион вернется похолодание: жители районов области ощутят его с 11-го ноября, в областном центре подморозит с 12-го. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобилистам в ноябре приходится смотреть на дорогу в оба: велик риск попасть в ДТП из-за пресловутых температурных «качелей». Когда в регион придет устойчивый «минус»?

– В пятой пятидневке ноября прогнозируется устойчивое понижение температуры: ночью до -20, 25 градусов, днем до -10, -15, местами до -20, – отметила Светлана Рюхтина.

Подтаявший во время первой волны потепления снежный покров скоро восстановится. По прогнозам томских метеорологов, уже с четверга, 11 ноября, в город придут умеренные осадки. По северу региона возможен сильный снег. Впрочем, норму он вряд ли превысит.

– На 8 ноября высота снежного покрова составила 16 см, что в пределах нормы, – подчеркнула С. Рюхтина.

Какой погоды ожидать томичам под Новый год? Об этом в региональном гидрометцентре информации не предоставили: столь долгосрочные прогнозы не могут быть точными. Впрочем, о декабре в Сибири вкратце рассказал Росгидрометцентр. По мнению московских ученых-метеорологов, у нас температурные показатели последнего месяца 2021 года могут быть ниже климатической нормы.