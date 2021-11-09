Томский государственный университет расскажет о правилах приема в 2022 году

В 2020 году томский вуз в связи с ковидными ограничениями также был вынужден проводить акцию «День открытых страниц» онлайн. Фото: Рамиль ГАЛИ

О новшествах в правилах приема в 2022 году на этой неделе расскажут представители ТГУ.

«12 ноября в 16:00 приглашаем будущих абитуриентов Томского государственного университета на День открытых страниц онлайн. Вы узнаете много полезного о ТГУ и правилах приема в 2022 году», - говорится в сообщении университета.

В вузе уточнили, что трансляция Дня открытых страниц пройдет в группе «Абитуриент ТГУ» в ВК и на официальном канале ТГУ в Youtube: http://www.youtube.com/c/tomskuniversity.

Об особенностях правил приема в ТГУ в следующем году, о том, как поступить в университет без экзаменов и на что обратить внимание при подготовке к поступлению, всех желающих проинформирует ответственный секретарь приемной комиссии ТГУ Евгений Павлов.

Задать свой вопрос можно заранее или прямо на мероприятии в чате трансляций.

Другой томский ВУЗ - политехнический университет - уже озвучил правила приема для абитуриентов на 2022 год.

Всего на 2022 год в Томском политехе открыто 3 519 бюджетных мест. Среди них — 1 824 места в бакалавриат и специалитет (очно) и 1 314 в очную магистратуру.

ТПУ начнет принимать документы от абитуриентов уже с 1 февраля 2022 года. Это касается всех — поступающих в бакалавриат, специалитет, магистратуру, причем и на очное и на заочное отделения. Пока не определены лишь сроки подачи документов в аспирантуру.

Подать документы можно будет так же, как и в прошлом году, через сайт «Абитуриент ТПУ», по почте, через Госуслуги и лично, если позволит эпидемиологическая обстановка в регионе.

Напомним, томские университеты на этой неделе работают в дистанционном режиме.