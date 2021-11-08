В Томской области в переписи приняли участие почти 80 процентов жителей

Томская область приближается к концу переписи! Фото: Алексей БУЛАТОВ

На воскресенье, 7 ноября, во Всероссийской переписи населения в Томской области приняли участие 79,3 % жителей региона, такие данные опубликовал Томскстат. Пресс-служба администрации области отмечает, что 15,8 % участников переписи от этого числа самостоятельно переписались через портал Госуслуг.

Специалисты отмечают, что завершают перепись населения Первомайский, Тегульдетский, Шегарский и Кривошеинский районы. Более 90 % населения переписали в Зырянском (95,4 %) и Молчановском (92,6 %) районах. В других муниципалитетах переписанных несколько меньше. Так, в Томском районе приняли участие 75,7 % человек от числа местного населения.

Заметим, что в Александровском районе перепись населения прошла в прошлом году.

Также сообщается, что по городам следующие результаты: в Томске переписано 79,2 % жителей, в Кедровом – 89 %, в Стрежевом – почти 77 %, в Северске – 66,7 %.

Напомним, что перепись населения продлится до 14 ноября включительно.

Ранее сайт КП в Томске сообщал, что с 5 ноября жители региона смогут пройти перепись населения по телефону.