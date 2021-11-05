С 5 ноября жители Томской области могут пройти перепись населения по телефону

Можно позвонить по телефонам Томскстата 8 (3822) 52-71-86, 52-72-48, 52-63-26 и ответить на вопросы переписчика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С пятницы, 5 ноября, томичи смогут пройти перепись населения по телефону. Звонки будут приниматься ежедневно с 8.00 до 20.00, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Для этого уже с сегодняшнего дня можно позвонить по телефонам Томскстата 8 (3822) 52-71-86, 52-72-48, 52-63-26 и ответить на вопросы переписчика. Звонки будут приниматься ежедневно с 8.00 до 20.00», - говорится в сообщении.

Заместитель руководителя Томскстата Наталья Франциян рассказала, что до 14 ноября включительно пройти перепись по указанным телефонам могут жители Томской области, которые по каким-либо причинам не могут переписаться через портал Госуслуг, посетить стационарный переписной участок, МФЦ или к которым еще не пришел переписчик

Она отметила, что все, кто позвонит будут переписаны. Томичей попросили активно воспользоваться этой возможностью, ведь перепись по телефону — это удобно и безопасно, и займет совсем немного вашего времени.