В Томской области волонтерский штаб открыл набор добровольцев для доставки бесплатных лекарств

В связи с ростом заболевших новым коронавирусом в Томской области потребовались еще волонтеры для помощи больным. Фото: сайт https://vk.com/bumerang70

Известный в Томске своей деятельностью по оказанию поддержки людям волонтерский штаб помощи, действующий на базе ресурсного центра развития добровольчества «Бумеранг добра 70», начал дополнительный набор волонтеров, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Специалисты отмечают, что штаб помощи набирает добровольцев по двум направлениям: волонтеры и автоволонтеры. Последние - это автовладельцы, готовые возить волонтеров на своем личном транспорте по адресам). Они будут доставлять лекарства, назначенные лечащим врачом, больным с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые проходят лечение дома. Добровольцы привозят каждому получателю герметично упакованный набор лекарств и оставляют его рядом с квартирой. Сайт информирует о том, что передача лекарств из руки в руки запрещена.

Заметим, что перед выездом все волонтеры проходят обязательную термометрию, получают средства индивидуальной защиты и антисептики.

Кроме того, все волонтеры к началу работы должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19 и быть старше 18 лет.

Ранее сайт КП в Томске уже рассказывал о деятельности других волонтерских организаций в регионе.