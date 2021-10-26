Коронавирус в Томске: + 169 новых случая заражения

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 059 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

26 октября 2021 года, в Томской области выявлено 169 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 46 833 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 43 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 059 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,02. В коечном фонде свободно 16,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 36 446 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 106 пациентов скончалось, 26 973 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 316 019 человек, 232 775 скончались, 7 213 584 выздоровели.

Напомним, в томских вузах ректоры призвали привиться всех студентов от COVID-19.