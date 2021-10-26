В Томской области участие в переписи населения приняли более 26% жителей региона

Павел Смелов, глава Росстата, сообщил, что участие в переписи приняли более 14 миллионов жителей России. Причем, большинство переписавшихся – 11 миллионов человек – предпочли пройти перепись через портал Госуслуг. Фото: Росстат.

В Томской области, как и в других регионах страны, продолжается Всероссийская перепись населения. По данным Томскстата, в переписи приняли участие 26,9% жителей, из них 8,1 % через портал Госуслуг.

- В регионе перепись идет по утвержденному графику,–сообщила заместитель руководителя Томскстата Наталья Франциян.

Организаторы не устают повторять - самый безопасный способ участия в переписи – самостоятельное заполнение переписного листа на портале Госуслуг. Пройти онлайн-перепись на Госуслугах можно до 8 ноября включительно.

В Росстате особо подчеркнули, введение нерабочих дней в стране не нарушит ход Всероссийской переписи населения и график работы переписчиков, но меры безопасности будут усилены.

Так, ежедневно Росстат получает обезличенные данные из реестра Минздрава по адресам, где есть больные COVID-19. Переписчики не заходят в такие квартиры, а оставляют у двери листовки, как можно пройти перепись самостоятельно.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится по 14 ноября 2021 года. В Томской области работают 1932 переписчика и 324 переписных участка.

Мы рассказывали, что в ходе переписи жителям Томской области предстоит ответить на 33 вопроса.