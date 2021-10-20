В Томске начался активный этап Всероссийской переписи населения: томичам предстоит ответить на 33 вопроса

Цель переписи — собрать наиболее полные данные о том, кто и как живет в России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сроки проведения и наказание за уклонение

В Томске и области начался активный этап Всероссийской переписи населения. Об этом 18 октября объявила областная администрация.

Стоит напомнить, что официально перепись началась с 15 октября и продлится по 14 ноября 2021 года на большей части территории России (за исключением отдаленных и труднодоступных территорий).

Участвовать в переписи могут граждане России, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России.

Насторожиться нужно, если вам предлагают пройти опрос на улице или во дворе — настоящую перепись проводят только в домах. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Важно! Участие в переписи в России добровольное. Каким-то образом заставить человека принять участие в переписи невозможно. Наказания за отказ не существует, хотя неоднократно звучали предложения ввести штрафы для «уклонистов».

На какие вопросы предстоит ответить в ходе переписи?

Гражданам России будет предложено ответить на 33 вопроса из бланков двух форм — «Л» и «П». В бланках формы «Л» 23 пункта и 26 вопросов - пол, возраст, гражданство, место рождения и проживания, национальность, семейное положение и так далее.

Бланк формы «П» содержит семь вопросов, все они так или иначе связаны с жилищными условиями. Переписчиков будет интересовать время постройки дома, общая площадь квартиры или дома, количество комнат.

А вот для находящихся в России иностранцев предназначен бланк формы «В», в котором всего семь вопросов.

Анкеты, с которыми к нам в дома придут переписчики, анонимны. Считается, что так больше шансов получить максимально честные ответы.

Важно! Предъявлять паспорт или другие документы переписчикам не нужно. А вот любой из нас может попросить у переписчика показать официальное удостоверение, которое он должен предъявить вместе с паспортом.

Кстати, если человек по каким-то причинам не стал отвечать на часть вопросов опросного листа, то никаких санкций не последует. При обработке анкеты учтут только полученные ответы.

Как пройти процедуру?

Есть три способа пройти перепись.

Встретиться с переписчиком дома и ответить на его вопросы. Так проходили все переписи в России и Советском Союзе.

Ответить на вопросы переписи в электронном виде — через приложение или портал «Госуслуги». После заполнения опросного листа на электронную почту и на мобильный телефон придет QR-код. Он нужен, для того чтобы показать переписчику, который все равно придет к вам домой, — он отметит, что ответы уже получены.

И, наконец, прийти самостоятельно на переписной участок или в центр предоставления госуслуг «Мои документы». На переписных участках будут работать переписчики. В МФЦ предложат переписаться с помощью портала госуслуг (волонтеры помогут зайти на сайт). В этом случае респондент получит QR-код также для дальнейшего предъявления переписчику.

Как отличить переписчика от мошенника?

Еще в начале осени МВД предупредило, что под видом переписчика в дома россиян могут прийти мошенники. Заподозрить неладное стоит в том случае, если «переписчик» пришел не в срок проведения переписи, то есть раньше 15 октября и позже 14 ноября. Насторожиться нужно, если вам предлагают пройти опрос на улице или во дворе — настоящую перепись проводят только в домах.

Гражданам России будет предложено ответить на 33 вопроса из бланков двух форм — «Л» и «П». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Есть еще ряд нюансов, которые позволят избежать контакта с аферистами - опознать переписчика можно по специальной форме: шарфу, сумке-портфелю накидке со светоотражающими элементами с логотипом Всероссийской переписи населения 2020 года (несмотря на перенос на 2021 год, форму не стали менять).

Эльфов и орков объединят в одну группу

И в завершении о россиянах со специфическим чувством юмора, о тех, кто в ходе опроса старается как можно остроумнее ответить на вопрос о национальной принадлежности.

Как ранее уже говорил глава Росстата Павел Малков, «можно называться как угодно: эльфом, орком, хоббитом, гоблином, печенегом, кем угодно. Все варианты возможны», — подчеркнул он.

Однако, по словам главы Росстата, в финальном отчете после завершения переписи эти люди будут объединены в группу «Другие ответы на вопрос о национальной принадлежности».

- В 2010 году к эльфам, гоблинам и другим себя причислили 1024 россиянина, - уточнил Малков.

Кстати, напомним, перепись населения должна была состояться еще в 2020 году, но трижды переносилась из-за пандемии.

Цель переписи — собрать наиболее полные данные о том, кто и как живет в России, об условиях проживания россиян, уровне образования, владении языками. Основная информация о жителях страны есть в базах загсов, МВД и других ведомств, но переписи считаются более полным и независимым источником.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения станут известны в первом квартале 2022 года, окончательные - в конце 2022-го.

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