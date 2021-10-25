В селе Комсомольск Томской области задержан мужчина, который недавно зарезал двух местных жителей

Наши правоохранительные органы научились оперативно раскрывать убийства... Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В с. Комсомольск Первомайского района Томской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек. Об этом сообщила 25 октября пресс-служба СУ СК РФ региона.

«По предварительным данным, в ночь с 21 на 22 октября 2021 года в автомобиле «ВАЗ 2016», находящемся возле дома в с. Комсомольск Первомайского района, 23-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступлений против личности, и отбывавший наказание в виде лишения свободы, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес двум местным жителям 62 и 26-лет несколько ударов ножом, от которых они скончались на месте, и скрылся с места преступления. В тот же день подозреваемый был установлен сотрудниками полиции и задержан», – говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Специалисты отмечают, что при предъявлении обвинения задержанный свою вину признал. Суд заключил мужчину под стражу.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Ранее о задержании убийцы сообщал сайт КП в Томске.