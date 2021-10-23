Сельским полицейским в Томской области удалось оперативно найти подозреваемых в двойном убийстве (видео)

Полицейские за считанное время задержали подозреваемых в двойном убийстве жителей с. Комсомольск Первомайского района Томской области. Ведется следствие. Фото: Иван ВИСЛОВ

Как сообщила поздним вечером 22 октября пресс-служба регионального УМВД России, найдены подозреваемые в убийстве двоих жителей с. Комсомольск Первомайского района.

Ранее «КП-Томск» сообщала, что следственными органами возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в автомобиле тел двух мужчин по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух лиц.

- Утром 2 октября 2021 года в с. Комсомольск Первомайского района на телефон участкового уполномоченного полиции, капитана полиции Александра Гришкевича поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что в конце ул. Рабочей ближе к берегу Чулыма, стоит автомобиль отечественного производства, в котором, вероятно, находится тело человека без признаков жизни, - уточнили в управлении.

В ведомстве отметили, что А. Гришкевич незамедлительно прибыл на место происшествия, где в ходе визуального осмотра обнаружил в салоне автомобиля ВАЗ-21061 тела двоих мужчин с колото-резаными ранениями, после чего сообщил о происшествии в дежурную часть отделения полиции «Первомайское» МО МВД России «Асиновский».

- Опознав тело 62-летнего мужчины, начал проводить опрос местных жителей. Установленные и опрошенные свидетели и очевидцы помогли выйти на след предполагаемых злоумышленников, - рассказал Александр Гришкевич, опытный участковый, почти 20 лет проработавший в органах МВД России.

Добавим, участковый полицейский совместно с прибывшим на место начальником ОУУПиПДН ОП «Первомайское» МО МВД России «Асиновский», майором полиции Алексеем Виденькиным оперативно задержали двоих местных жителей, причастных к совершению преступления. Полицейскими по месту жительства задержанных – а именно, в огороде - были обнаружены вещественные доказательства (окровавленные чуни) и орудия совершения преступления – ножи со следами крови. Их также приобщили к расследованию. Подозреваемые были доставлены в следственное подразделение СУ СК России по Томской области.

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