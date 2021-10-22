Почти 50% жителей Томской области старше 60 лет привились от COVID-19

Сейчас жители региона могут поставить себе любой препарат на выбор: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Фото: Ксения Высотина

В Томской области почти 50% жителей старше 60 лет поставили вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко в интервью программе «Линия губернатора» на телеканале «Россия 24».

- В Томской области 40% привилось взрослого населения. А вот старше 60 лет – 50%, - рассказала Левко на программе.

Отметим, что сейчас жители региона могут поставить себе любой препарат на выбор: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». На данный момент в области есть почти 140 тыс. доз вакцины.

Также напомним, что томское управление Роспотребнадзора определило более 30 категорий жителей региона, входящих в «группу риска», которым следует пройти обязательную вакцинацию от COVID-19. До 31 декабря 2021 года работодателям необходимо обеспечить вакцинацию не менее 80% персонала.