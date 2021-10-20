Коронавирус унес жизни еще трех жителей Томской области

62 жителя Томской области выздоровело за минувшие сутки. Фото: Александр БОЙКО

20 октября 2021 года стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 583 человек.

Также в Томской области выявлено 152 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 45 903 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 62 жителя Томской области выздоровело за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 37 734 человек.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 23,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,16.

За последние сутки в стране выявлено 34 073 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 028 пациентов скончались, 25 231 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 094 825 человек, 226 353 скончались, 7 065 712 выздоровели.

Мы рассказывали о том, что томским работодателям велено до 31 декабря 2021 года привить от COVID-19 не менее 80% персонала