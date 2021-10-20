В поселке Зональная станция Томского района неизвестные вскрыли банкомат

Банкомат какой финансовой организации пострадал в результате нападения, не сообщается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вскрыт банкомат в одном из торговых центров в поселке Зональном, идет проверка, сообщили в полиции Томска.

«20 октября 2021 года около 09 часов 28 минут в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение от представителя банка о том, что в одном из торговых центров, расположенных в поселке Зональном Томского района вскрыт банкомат», - говорится в сообщении правоохранительных органов.

В полиции уточнили, что на место происшествия отправлены сотрудники, проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Банкомат какой финансовой организации пострадал в результате нападения, не сообщается.

28 сентября местный житель разгромил банкоматы и павильон «Сбербанка» в Академгородке. Остановили вандала сотрудники Росгвардии по Томской области.