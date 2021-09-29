В Томске задержали дебошира, разгромившего банкоматы на остановке в Академгородке

По словам очевидцев, томич кидал камни в павильон «Сбербанка» около часа, и никто не обращал на это внимание. Фото: Росгвардия по Томской области

В Томске во вторник, 28 сентября, местный 39-летний житель разгромил банкоматы и павильон «Сбербанка». Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Томской области.

«В ночное время экипаж Росгвардии получил сигнал «Тревога» с охраняемой финансовой организации, расположенной по проспекту Академический. Охранная сигнализация сработала во время попытки повреждения банкомата», - говорится в сообщении.

Уточняется, что около трех минут на место происшествия прибыла группа задержания. В помещении банка сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, который наносил удары ногами по двери и витрине павильона, а также банкомату.

- На требования росгвардейцев прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал. Стражи правопорядка задержали дебошира, - рассказали в пресс-службе Росгвадии.

Информация об инциденте начала появляться еще вечером 28 сентября в одной из томских групп.

По словам очевидцев, томич кидал камни в павильон «Сбербанка» около часа, и никто не обращал на это внимание, пока один из наблюдателей не решил спросить, зачем он это делает.

Как добавил свидетель, после вскрытия павильона, мужчина не стал брать деньги.

В полиции в свою очередь уточнили, что в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.