Семье из с. Первомайское Томской области, дом которых находится на краю обрыва, выделили средства на покупку жилья

Почти на самом краю обрыва оказался дом семьи Тарасовых.

Практически сразу после публикации «КП-Томск» о бедственном положении семьи пенсионеров Тарасовых из с. Первомайское Томской области от 19 октября (их дом может пострадать от оползневого процесса на реке Чулым), в редакцию позвонила хозяйка Валентина Александровна и сообщила, что средства на переселение из опасного места выделены администрацией Томской области в минувший вторник.

Ранее мы сообщали о том, что дом Тарасовых оказался в оползневой зоне. Сейчас его отделяет от берега, по словам Валентины Александровны, лишь 9 метров. Скорость разрушения береговой зоны в 2020 - 21 годах стремительна, утверждают чиновники местной администрации.

- Во вторник мне позвонили из сельсовета и сообщили радостную новость. Сначала я даже не поверила: слишком неожиданным было известие, ведь еще на прошедшей неделе мне в районной администрации никто ничего не обещал. Спасибо «КП-Томск» за поддержку, - сообщила по телефону взволнованная женщина.

Она добавила, что средства на переселение, насколько ей понятно, выделены и семье Терентьевых, дом которых также попал в зону разрушения берега реки Чулым.