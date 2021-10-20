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Общество20 октября 2021 6:01

Семье из с. Первомайское Томской области, дом которых находится на краю обрыва, выделили средства на покупку жилья

В оползневой зоне разрушение берега р. Чулым возле села идет стремительно
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
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Почти на самом краю обрыва оказался дом семьи Тарасовых.

Почти на самом краю обрыва оказался дом семьи Тарасовых.

Практически сразу после публикации «КП-Томск» о бедственном положении семьи пенсионеров Тарасовых из с. Первомайское Томской области от 19 октября (их дом может пострадать от оползневого процесса на реке Чулым), в редакцию позвонила хозяйка Валентина Александровна и сообщила, что средства на переселение из опасного места выделены администрацией Томской области в минувший вторник.

Ранее мы сообщали о том, что дом Тарасовых оказался в оползневой зоне. Сейчас его отделяет от берега, по словам Валентины Александровны, лишь 9 метров. Скорость разрушения береговой зоны в 2020 - 21 годах стремительна, утверждают чиновники местной администрации.

- Во вторник мне позвонили из сельсовета и сообщили радостную новость. Сначала я даже не поверила: слишком неожиданным было известие, ведь еще на прошедшей неделе мне в районной администрации никто ничего не обещал. Спасибо «КП-Томск» за поддержку, - сообщила по телефону взволнованная женщина.

Она добавила, что средства на переселение, насколько ей понятно, выделены и семье Терентьевых, дом которых также попал в зону разрушения берега реки Чулым.