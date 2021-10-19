В селе Первомайское Томской области берег рядом с жилым домом готов рухнуть в реку Чулым

Почти на самом краю обрыва оказался дом семьи Тарасовых, проживающей в райцентре. Фото: из личного архива В. А. ТАРАСОВОЙ

В Первомайском районе разрушение берега Чулыма весной и летом 2020-го и 2021 года происходило с рекордной скоростью. Почти на самом краю обрыва оказался дом семьи Тарасовых, проживающей в райцентре. Хозяйка, Валентина Александровна, обратилась в редакцию «КП-Томск» со своей бедой.

На честном слове в оползневой зоне

Ничто не предвещало опасности, когда 35 лет назад молодая семья Тарасовых строила себе новый дом, расширяя уже имевшийся: земельный участок находился на приличном расстоянии от главной водной артерии – в пределах около километра. Нельзя было и подумать, что стихия воды, стремительно размывая берег и подступая к жилью, создаст для Тарасовых реальную угрозу остаться без крыши над головой. Их брусовой дом от коварного Чулыма отделяет сейчас 9 метров, стайку - 1 метр. Держится эта хозпостройка фактически на честном слове - на корнях старой черемухи.

- Проблема размыва берега с нашей стороны, насколько мне помнится, дала о себе знать еще в 2014 году, - рассказывает хозяйка дома на ул. Октябрьской, 1, в с. Первомайское. – Тогда власти провели обследование, признали опасность развития оползневого процесса как критическую, но на том все закончилось. Заниматься укреплением берега никто не будет - это экономически нецелесообразно, ведь русло меняет свое направление. Нам обещали, что из домов в зоне оползня будут переселять. Пока переселена одна семья.

Фото: из личного архива В. А. ТАРАСОВОЙ

Река Чулым шутить не любит. В 2020 году жертвой оползня стал дом на ул. Ленинской, часть которого повисла над берегом по весне. На той же Октябрьской, где живут Тарасовы, есть еще одно жилое здание, которое также находится в опасной зоне.

- Летом я в огороде лук рвала, и вдруг что-то как бабахнет! – рассказывает Валентина Тарасова. – Я сначала испугалась, потом поняла, что это очередной кусок берега обвалился в воду. Теперь мы фактически живем в 9 шагах от обрыва.

Весной 2021 года, продолжает женщина, поселковая администрация в лице ее главы Сергея Ланского, к которому Тарасовы обратились, помогла оперативно оформить документы, дом признали расположенным в 50 м от оползневой зоны. Лично Сергей Иванович, вспоминает хозяйка злополучного дома на Октябрьской, 1, периодически приезжал к ним, поддерживал морально, инспектировал состояние продолжающего разрушаться берега. Оформленные бумаги передали в администрацию района - в распоряжение Николая Петроченко, замглавы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному комплексу, ГО и ЧС. Пока ничего определенного он сказать Валентине Александровне не смог, кроме того что акты о признании дома в опасной оползневой зоне находятся на подписи у губернатора. То же самое Николай Николаевич подтвердил журналисту «КП-Томск», отметив, что более точную информацию готов будет озвучить в среду или четверг на этой неделе.

Фото: из личного архива В. А. ТАРАСОВОЙ

Одной надеждой жив не будешь

Так сложилось, что в свои 65 лет Валентина Александровна, имея на руках мужа, перенесшего инсульт, будучи сама гипертоником и диабетиком, должна в буквальном смысле ждать милости от природы. Уже немолодой и загруженной другими делами женщине периодически приходится обивать порог администрации Первомайского района, чтобы в очередной раз услышать безнадежное: «Денег на расселение нет». Так было, например, в октябре 2021 года: отчаявшаяся ждать Тарасова пришла на прием к замглавы администрации Нине Гончарук. Нина Анатольевна «обнадежила» посетительницу, что денежные средства на компенсацию стоимости дома, предположительно, будут не ранее апреля – мая 2022 года.

- Одними надеждами жив не будешь: неизвестно, чем «порадует» нас Чулым дальше, - плачет Валентина Александровна. – Как подумаю, что цены на жилье растут, так расстраиваюсь еще больше. Дом наш уже оценили, но на будущий год эта сумма будет уже ничем. Сейчас на рынке жилья за 1 млн 200 тыс. рублей еще можно что-то купить, если добавить немного. Накоплений у нас особых нет, но мы бы могли взять небольшую ссуду и выйти из положения. Насколько взлетят цены в 2022 году, представить невозможно.

Что говорят представители власти? Глава Первомайского сельского поселения Сергей Ланский ситуацию знает хорошо.

- В рамках своих полномочий я постарался сделать все, чтобы с оформлением документов у Тарасовых не возникло проволочек, - говорит он. – В Первомайском развитие речной береговой эрозии в 2021 году происходит стремительно. Под прямой угрозой находится стадион и жилой квартал. Мы взаимодействуем с администрацией района, работаем.

Районная власть, по имеющейся информации, пока может предложить людям временно переселиться в маневренный жилищный фонд – благоустроенное двухэтажное общежитие. Однако сменить дом на комнату, которая из временного пристанища может превратиться в постоянное место проживания, люди не хотят.

Валентина Тарасова неделю назад отправила на имя губернатора Томской области Сергея Жвачкина обращение с просьбой разобраться в ситуации и оказать содействие. До сих пор уведомление о его доставке адресату ей не пришло. Женщина борется с бедой как может. «КП-Томск» держит ситуацию на контроле.

Фото: из личного архива В. А. ТАРАСОВОЙ

Вместо послесловия

По данным региональной комиссии по ЧС, в Томской области составят реестр зон развития речной береговой эрозии. У специалистов появится прогноз разрушения берегов рек на 50 лет вперед. Проблема актуальна, по имеющимся данным, для многих муниципалитетов, расположенных вблизи Оби и ее притоков (Томи, Чулыма и других). В их числе Колпашевский, Первомайский, Асиновский, Тегульдетский районы, сообщает администрация региона. Сейчас власти уже планируют расселение нескольких десятков домов, которые расположены на берегах Оби и Чулыма.