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Происшествия19 октября 2021 12:16

Пострадавший при пожаре сотрудник томского ТЮЗа по-прежнему находится в ОКБ

Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести
Елена Андреева
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Сотрудник театра во время пожара получил ожог примерно 30 процентов тела.

Сотрудник театра во время пожара получил ожог примерно 30 процентов тела.

Фото: Александр ГЛУЗ

Врачи оценивают состояние мужчины, пострадавшего при пожаре в томском Театре юного зрителя, как средней степени тяжести. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Томской области.

"Состояние пациента стабильное, врачами оценивается как средней степени тяжести, он продолжает лечение в ТОКБ", – говорится в сообщении.

Между тем, ряд СМИ в Томске обратили внимание на то, что еще 18 октября состояние мужчины официально комментировалось как удовлетворительное, 19 октября формулировка изменилась на "средней степени тяжести".

Вечером 7 октября 2021 года произошло второе в 2021 году возгорание в здании томского театра. Позже выяснилось, что в электрощитовой ТЮЗа на 3 этаже горела проводка. Мужчина 1970 года рождения с ожогами был госпитализирован в Томскую областную клиническую больницу.