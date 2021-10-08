Томич пострадал при повторном пожаре в Театре юного зрителя и попал в больницу

Вечером 7 октября в Томском ТЮЗе загорелась проводка в щитовой. Спасатели потушили пожар на площади 2 кв.м. Есть пострадавший - мужчина 50 лет, который с ожогами госпитализирован в ОКБ. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Чрезвычайное происшествие случилось в четверг вечером в Томском театре юного зрителя (ТЮЗ): сотрудники регионального управления МЧС потушили в здании второе в 2021 году возгорание, есть пострадавший – мужчина 1970 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Сигнал поступил на пульт дежурного пожарно-спасательной части в 20.29 7 октября.

- В электрощитовой ТЮЗа на 3 этаже горела проводка. По предварительной оценке, площадь пожара составила 2 кв. м. Мужчина 1970 года рождения с ожогами был госпитализирован в Томскую областную клиническую больницу, - рассказал сотрудник управления.

Он уточнил, что, согласно предварительным данным, на момент пожара театр не работал. Сейчас причина возгорания устанавливается.

Отметим, в феврале в здании ТЮЗа также произошел пожар на площади 200 кв. м.

Ранее сообщалось, что капремонт кровли и большого зала томского ТЮЗа, пострадавших во время февральского возгорания, может быть завершен в 2022 году. По словам начальника регионального департамента по культуре Павла Волка, цена вопроса составляет 40 млн рублей, деньги будут заложены в проект областного бюджета будущего года.