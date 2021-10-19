Томский Роспотребнадзор рассказал, почему школьников не переводят на дистанционное обучение во время четвертой волны COVID-19

Часто ребенка отправляют гулять на улицу или за ним присматривают бабушки и дедушки, которые в группе риска.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Роспотребнадзор объяснил, почему томские школьники не уходят на дистанционное обучение во время четвертой волны коронавирусной инфекции. Санитарный главврач Томской области Ольга Пичугина объяснила причину в прямом эфире в Instagram облздрава.
- Чем грозит дистант? Когда детей отпускают из школы, они начинают посещать учреждения допобразования, а это уже совсем другие коллективы. Часто ребенка отправляют гулять на улицу или за ним присматривают бабушки и дедушки, которые в группе риска. Нередко во время каникул или дистанта мы видим рост заболеваемости именно в этой группе, - пояснила Пичугина.
Врач также рассказала, что уже выпущены рекомендации по вакцинации в трудовых коллективах. В инструкции написано, в каких именно случаях работодатель может отстранить работника, который не привит от COVID-19.
- Скоро все документы будут опубликованы на официальном сайте Роспотребнадзора по Томской области, - сказала Пичугина.
Напомним, что Роспотребнадзор также рассказал о том, что серьезных осложнений при иммунизации от коронавируса в Томской области не выявлено.