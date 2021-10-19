В Томске на втором этапе фестиваля «Чистый лес» собрали более 3 тыс. килограмм мусора

О своем участии в соревнованиях заявили почти 30 команд и порядка 300 горожан. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В субботу, 16 октября, в Томске прошел второй этап фестиваля «Чистый лес». Почти 300 участникам удалось собрать более 3 кг килограмм мусора, сообщает пресс-служба мэрии города.

«В субботу в Томске прошел второй этап экоакции «Чистый лес», приуроченной к первому празднованию Дня отца. В этот день томские семьи, представляющие городские спортивные школы, учреждения профессионального образования и предприятия, соревновались в сборе мусора на скорость, наводя порядок в лесном массиве около стадиона «Буревестник» и ДЮСШ по техническим видам спорта. Вместе они собрали 3266 кг случайного мусора», - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что о своем участии в соревнованиях заявили почти 30 команд и порядка 300 горожан.

Уточняется, что в течение полутора часов томичи собирали мусор в зеленой зоне на склонах и набережной реки Томи, за каждый килограмм начислялись баллы. Их количество зависело от категории собранного мусора - пластика, бумаги, картона, полиэтилена, жести, металла и прочих отходов. После финиша организаторы взвесили мешки каждой команды.

- По итогам акции наибольшее количество отходов собрали команды ДЮСШ зимних видов спорта, ДЮСШ № 1 и ДЮСШ бокса, - рассказали в городской администрации.

Напомним, что на первом этапе фестиваля томичам удалось собрать более 2-х тонн мусора в лесном массиве возле стадиона «Кедр».