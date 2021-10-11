Томичам удалось собрать более 2-х тонн мусора в лесном массиве возле стадиона «Кедр»

Из неожиданных находок стал мотоцикл «Урал», бампера от автомобилей, две коляски и даже телевизор. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Томичи в субботу, 9 октября, в рамках фестиваля «Чистый лес» смогли собрать более 2-х тонн мусора возле стадиона «Кедр». Очистить природу вызвались команды от трудовых коллективов, школ, волонтеров и инициативных горожан, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«В зеленом массиве возле стадиона «Кедр» прошел фестиваль по спортивному сбору мусора «Чистый лес». Организовало мероприятие управление физической культуры и спорта и управление молодежной политики администрации Томска. В нем приняли участие команды от трудовых коллективов, школ, волонтеров и инициативных горожан», - говорится в сообщении.

Отмечается, что у команд было два часа, чтобы очистить от мусора тропы здоровья, прилегающие к стадиону «Кедр». Именно за это время у томичей получилось собрать более 2-х тонн мусора.

Также добавляется, что из неожиданных находок стал мотоцикл «Урал», бампера от автомобилей, две коляски и даже телевизор.

Первое место в соревнованиях заняла команда колледжа гражданского транспорта, участникам удалось собрать 438 кг различного мусора. А вот второе место заняла школа №14, им удалось собрать 367 кг.