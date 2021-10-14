Холодная вода вернулась после отключения в квартиры жителей Томска досрочно

Коммунальщики в Томске научились работать очень оперативно... Фото: Алена ГУСЕВА

Бригады «Томскводоканала» досрочно днем 14 октября завершили основной объем работы, связанной с переврезкой водопроводной линии диаметром 600 мм и заменой запорной арматуры на разных участках водопровода в Октябрьском и Ленинском районах города. Об этом сообщил в четверг телеграм-канал мэрии Томска.

«По информации департамента городского хозяйства Томска, начато заполнение системы. Планируется, что на обычный режим работы сети выйдут к 17.30», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае обнаружения каких-либо сбоев в системе водоснабжения горожане могут обращаться в свою УК и ТСЖ и в «Оперативно-дежурную службу Томска» по телефону 005.

Напомним, что холодная питьевая вода в областном центре была отключена поздно вечером 13 октября, ресурс первоначально хотели начать подавать вечером в четверг. Об этом сайт КП в Томске писал ранее.