В Томске 13 и 14 октября свыше 150 улиц останется без холодной воды

Эта неделя по воле "Водоканала" будет в квартирах томичей очень сухой... Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске с 22 часов 13 октября до 20 часов 14 октября подача холодной воды будет остановлена по ряду улиц города из-за ремонта водопроводной линии. Об этом информирует сайт «Томскводоканала», а также пресс-служба мэрии областного центра.

Специалисты отмечают, что большинство домов без ресурса будут находиться в Ленинском районе города. Полный перечень зданий, попадающих под плановое отключение, доступен на сайте «Томскводоканала». Всего без воды окажутся свыше 150 улиц в Ленинском и Октябрьском районах областного центра.

Уточняется, что в эти дни специалисты ресурсоснабжающей организации выполнят большой комплекс работ по переврезке водопроводной линии диаметром 600 мм и замене запорной арматуры на разных участках водопровода.

Ранее сегодня сайт КП в Томске сообщал, что 11 октября в областном центре почти на 20 улицах отключат холодную воду, более 140 домов останутся без ресурса.