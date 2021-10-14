В мэрии на круглом столе обсудили реализацию проекта дизайн-кода Томска

Помимо размеров вывесок, специалисты также обсудили другие вопросы по проекту, например, тяжелые формулировки, повторы и тавтологию. Фото: 2ГИС

В Томске в среду, 13 октября, мэрия города провела совещание за круглым столом, где обсудили проект дизайн-код. На собрание предложили разграничить и уменьшить рекламные вывески на улицах Томска.

Уточним, что томские архитекторы предложили свои замечания насчет рекламных таблоидов, которые нужно разграничить на зданиях города. Они отметили, что за рекламными документами не видно особенного города.

Специалисты рассмотрели вопрос об уменьшениях рекламных вывесок.

- Где-то уместно будет 750 миллиметров, где-то 500 миллиметров. Мысль «Лучше безобразно, но однообразно» мне нравится. На следующий круглый стол мы позовем предпринимателей, если им хватит 500 миллиметров, то нам тоже хватит, - сказал на совещании начальника департамента архитектуры и градостроительства города Томска Сергей Чиков.

Помимо размеров вывесок, специалисты также обсудили другие вопросы по проекту, например, тяжелые формулировки, повторы и тавтологию.

Напомним, что дизайн-код предусмотрен правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Томск». Специалисты отмечают, что обсуждаемым правовым актом устанавливаются требования к размещению рекламных конструкций, информационных вывесок, стендов на фасадах на территории города.

Ранее сообщалось, что общественные обсуждения проекта дизайн-код пройдут с 23 сентября по 25 октября.