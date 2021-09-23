Проект дизайн-кода Томска горожане будут обсуждать еще больше месяца

Давно пора унифицировать рекламную и прочую публичную продукцию на территории Томска. Фото: сайт мэрии Томска

Как сообщила пресс-служба мэрии Томска, в областном центре на общественные обсуждения выносится проект дизайн-кода города.

Сайт администрации города информирует о том, что Общественные обсуждения будут проходить с сегодняшнего дня по 25 октября. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности мэра Томска. Дизайн-код предусмотрен Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Томск». Специалисты отмечают, что обсуждаемым правовым актом устанавливаются требования к размещению рекламных конструкций, информационных вывесок, стендов на фасадах на территории города.

Заметим, что экспозиция проекта дизайн-кода с графической иллюстрацией примеров допустимого или недопустимого размещения наружной рекламы и вывесок будет открыта с 1 октября. Пресс-служба мэрии сообщает о том, что материалы будут размещены на официальном сайте администрации города.

«Прием и регистрация замечаний и предложений по проекту от участников общественных обсуждений принимаются в письменной форме по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, 19/1 в период с 01.10.2021 по 21.10.2021 включительно», – говорится в сообщении.