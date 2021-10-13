Областной отряд «ЛизаАлерт» разыскивает пропавшего в Томском районе мужчину

Каждый день отряд "ЛизаАлерт" Томской области ищет людей. Иногда - находит. Фото: страница в соцсетях отряда "ЛизаАлерт" Томской области

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Томской области разместил 13 октября в соцсетях сообщение о поиске пропавшего жителя региона Рашида Нурулловича Гайнулина.

«Деревня Петровский Участок, Томский р-н, внимание! Помогите найти человека! Пропал Гайнулин Рашид Нуруллович, 34 года (1986 г.р.). С 8 октября 2021 года его местонахождение неизвестно», – говорится в информации отряда.

В соцсетях публикуются приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные короткие, глаза карие. Был одет в черный короткий пуховик, черные брюки, черные ботинки.

Волонтеры призывают всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

Заметим, что вчера, 12 октября, добровольческий отряд искал пропавшего Павла Селиверстова, который ушел из медучреждения, об этом писал сайт КП в Томске. И вот хорошая новость – он найден, жив!