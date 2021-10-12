Томский поисковый отряд «ЛизаАлерт» ищет пропавшего мужчину

Очередной человек пропал в Томской области. Его ищут. Фото: сайт отряда "ЛизаАлерт" Томской области

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Томской области разместил в социальной сети информацию о поиске пропавшего Павла Валерьевича Селиверстова.

«Томск, Северск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Селиверстов Павел Валерьевич, 47 лет (1974 г.р.). 12 октября 2021 года ушел из медицинского учреждения в неизвестном направлении», – говорится в сообщении. Отмечается, что он нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры разместили в Интернете приметы пропавшего мужчины. Рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые с проседью коротко подстрижены, глаза серые. Павел Селиверстов был одет в черную куртку, синие штаны, белые кроссовки, черную вязаную шапку.

Добровольцы обращаются ко всем, кто обладает информацией о пропавшем. Ее можно сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).