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Недвижимость13 октября 2021 14:03

В Ленинском и Кировском районах Томска все благоустроенные дома подключены к теплу

В городе без теплоснабжения остаются 12 жилых домов
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Такими темпами на подключение всех благоустроенных домов к теплу в Томске понадобится еще неделя...

Такими темпами на подключение всех благоустроенных домов к теплу в Томске понадобится еще неделя...

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске на 13 октября к теплоснабжению подключены все благоустроенные дома Кировского и Ленинского районов, в которые подается этот ресурс. Об этом сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

«13 октября в Томске по данным департамента городского хозяйства без теплоснабжения остаются 12 жилых домов. Главным образом это малоэтажки, запустить в них тепло мешают повреждения теплотрассы на участке придомовой территории от узла управления до дома. Чтобы обнаружить такой порыв, требуется много времени», – говорится в сообщении на сайте администрации города.

Специалисты отмечают, что работу по ремонту малобюджетного фонда проводят администрации района совместно с социальными партнерами и ресурсоснабжающей организацией. Накануне в Советском районе подключен к отоплению жилой дом на ул. Мусы Джалиля, 8, порыв сетей которого устраняли на двух участках трубопровода усилиями нескольких организаций. Специалисты «ТомскРТС» продолжают ремонтную кампанию.

Сайт КП в Томске вчера сообщал, что на 12 октября в областном центре без тепла оставались шестнадцать жилых домов. Получается, что за сутки к теплу подключены 4 дома.

Напомним, что отопительный сезон в Томске начался 20 сентября, 23 дня назад.