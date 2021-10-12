Шестнадцать жилых домов Томска пока остаются без теплоснабжения

С начала отопительного сезона в Томске прошло 22 дня, а подключение домов к теплу продолжается... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шестнадцать жилых домов Томска на 12 октября остаются без теплоснабжения в результате повреждений на сетях, об этом информирует пресс-служба мэрии областного центра.

Специалисты отмечают, что с начала отопительного сезона в Томске, а он стартовал 20 сентября, теплоснабжение появилось в 3 403 домах из 3 419, что составляет 99,5 процентов.

Сайт администрации города сообщает, что в приоритете у ресурсоснабжающей компании – ремонт многоэтажных домов, так как там проживают больше людей. «Малоквартирники» планируются к ремонту после них.

Ранее сайт КП в Томске сообщал о том, что на понедельник, 11 октября, жильцы двадцати двух благоустроенных домов в областном центре еще не получили тепло в свои квартиры.