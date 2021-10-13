Из-за масштабного отключения воды несколько школ Ленинского и Октябрьского района будут учиться дистанционно 14 октября

В связи с масштабным отключением холодной воды в четверг, 14 октября, муниципальные учреждения образования будут работать в дистанционном режиме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске в четверг, 14 октября, в школах Октябрьского и Ленинского района занятия пройдут в дистанционном формате из-за масштабного отключения воды. Также не будет осуществиться прием детей в дошкольные учреждения, сообщение об этом появилось в telegram-канале мэрии Томска.

«В связи с масштабным отключением холодной воды в четверг, 14 октября, муниципальные учреждения образования будут работать в дистанционном режиме», - говорится в сообщении.

Посмотреть все адреса школ, которые попадают под отключение от ресурса можно по ссылке.

Также уточняется, что 14 октября не будут осуществлять прием детей корпуса муниципальных детских садов. Список дошкольных учреждений, попадающих в это число, тоже можно посмотреть по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Томске 13 и 14 октября свыше 150 улиц останется без холодной воды.

Полный перечень домов, попадающих под плановое отключение, доступен на сайте "Томскводоканала".