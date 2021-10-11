В Томске почти на 20 улицах отключат холодную воду 11 октября

В связи с ремонтными работами по замене аварийной запорной арматуры на водопроводных будет отсутствовать холодная вода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске в понедельник, 11 октября, около 20 домов останутся без холодного водоснабжения, от ресурса отключат около 150 домов, сообщает пресс-служба "Томскводоканала".

«В связи с ремонтными работами по замене аварийной запорной арматуры на водопроводных линиях диаметром 100 и 150 мм будет отсутствовать холодное водоснабжение с 09:20 до 22:00», - говорится в сообщении.

Уточняется, что водоснабжения не будет начиная с улицы Бородинская и заканчивая ул. Энергетическая.

Подробные адреса можно посмотреть по ссылке.