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Экономика5 октября 2021 13:43

К Новому году в Томске появится новая иллюминация за полтора миллиона рублей

Такое решение приняли сегодня депутаты городской думы
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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В последние годы иллюминация в областном центре мало обновлялась. Фото: сайт мэрии Томска

В последние годы иллюминация в областном центре мало обновлялась. Фото: сайт мэрии Томска

Около полутора миллионов рублей решили потратить на иллюминацию к Новому году в Томске городские депутаты. Эта новость была озвучена 5 октября на собрании думы областного центра.

Данные денежные средства оказались свободными после проведения газификации мкр. Степановка в областном центре. Об этом рассказала народным представителям в городском парламенте и.о. зам. мэра – начальник департамента финансов администрации города Анна Мальсагова.

Со стороны депутатов прозвучали разные предложения о судьбе финансового остатка. Но победило мнение депутатов направить 1,5 млн рублей на новогоднюю иллюминацию, которую уже пора обновить.

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