Юные томичи получат от Деда Мороза новогодние подарки

К Новому году свыше 54 тыс. учащихся школ и воспитанников детсадов Томска получат сладкие подарки от Деда Мороза. Фото Валерии Золотухиной.

«В 2021 году из муниципального бюджета будет выделено 8,2 млн рублей на приобретение сладких подарков к Новому году. Праздничные наборы будут закуплены для 54 470 детей», – сообщил телеграм-канал мэрии 5 октября.

Уточняется: обучающиеся начального звена томских школ, воспитанники детских садов и групп дошкольного образования получат наборы конфет к Новому году за счет муниципального бюджета. Сумма затрат - 8,2 млн рублей. Подарки предназначены ученикам 1 - 4 класcов школ, воспитанникам муниципальных детских садов и групп дошкольного образования Томска.