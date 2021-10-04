В Томске к теплоснабжению не подключено 70 жилых домов

Согласно официальным данным, на сегодняшний день батареи согрелись в 98% благоустроенных домов областного центра. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала отопительного сезона в Томске к теплу подключено 3349 домов из 3419. Как сообщают в пресс-службе мэрии города, регулировка систем отопления продолжается.

- По данным жилищно-коммунальных отделов районных администраций, с начала отопительного сезона к теплу подключены 3 349 дома из 3 419: в Ленинском районе – 747 (из 756), в Кировском – 725 (из 735), в Советском – 884 (из 920), в Октябрьском – 993 (из 1008). По разным причинам не подключенными к теплоснабжению остаются 70 домов, - прокомментировали городские власти.

Напомним, что отопительный сезон в Томске стартовал еще 20 сентября. Согласно официальным данным, на сегодняшний день батареи согрелись в 98% благоустроенных домов областного центра. Больше всего жилых зданий без тепла остается в Советском районе.