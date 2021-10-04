Хроники обогрева: в Томске еще не подключено к теплоснабжению два процента жилых домов

В холодную пору, когда в доме нет отопления, пользуются популярностью фото с батареями и котиками. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

20 сентября в Томске стартовал отопительный сезон, с тех пор прошло две недели, но не во всех благоустроенных квартирах появилось тепло. По информации на пятницу, 1 октября, более 100 многоквартирных домов в областном центре оставались без жизненно важной коммунальной услуги.

Жители «холодных» квартир пишут в социальных сетях много нелестных слов в адрес коммунальщиков и власти. Подключение к теплу продолжается, отвечают те, в свою очередь.

В начале прошлого месяца мэрия Томска вместе с ресурсниками озвучила планы включить отопление в жилых домах на пять дней раньше, 15 сентября. Но тут подоспело неожиданное потепление. Получив новый прогноз погоды от синоптиков, власти решили подождать с официальным стартом сезона. Чтобы, так сказать, не тратить энергию впустую.

Кстати, в 2020 году в областном центре отопительный сезон начался 23 сентября. Как не раз поясняли специалисты, сезон отопления помещений в благоустроенных домах начинается со снижением среднесуточной уличной температуры до +8 градусов на протяжении пяти суток.

Справедливости ради, уже с 13 сентября специалисты АО «ТомскРТС» начали досрочно подавать тепло в детсады, школы и другие учреждения образования. Так делается каждый год, чтобы дети и подростки не мерзли в течение дня.

Хотели как лучше

Старт был неплохим. За утро 20 сентября почти две тысячи томских домов получили разрешение на включение отопления. Оставшиеся многоквартирники (почти 1 500) получат документы в ближайшее время, до конца недели, обещали ответственные лица. Забегая вперед, этого не произошло.

И.о. заместителя мэра – начальника департамента городского хозяйства Александр Карпанин тогда заявил, что за неделю, то есть до 28 сентября, должен получить отопление весь жилой фонд Томска. Конечно, речь не шла о том, что во все многоквартирные дома будет сразу подано тепло. Это зависит от готовности сетей и самих получателей услуги – как они подготовились. Процесс это не быстрый. Но слово – не воробей, и оно было сказано.

К 24 сентября свыше 85% томских домов получили отопление, сообщила пресс-служба мэрии (только за двое суток к теплу подключили почти 400). По данным жилищно-коммунальных отделов, к 28 сентября количество «обогретых» многоквартирников выросло до 3 111.

На 29 сентября в Томске все еще продолжалась кампания по подключению жилья к отоплению. За сутки свыше 100 домов получили в квартиры тепло, отрапортовали в мэрии; в сводке фигурировала цифра 3 271.

Больше всего жилых зданий без тепла оставались в Советском районе, как и в последующие дни.

Наконец, согласно официальным данным, к 30 сентября батареи согрелись в 98% благоустроенных домов Томска. С начала отопительного сезона к теплу подключили 3 305 МКД, но еще 114 по разным причинам оставались не подключенными к теплоснабжению.

Вполне знакомая реальная картинка: раскопка на томской улице, коммунальщики меняют старые трубы. Фото: с сайта admin.tomsk.ru Фото: Предоставлено рекламодателем

Слово – томичам

Однако дадим слово страдающей стороне – потребителям. Вот только некоторые отклики обычных томичей из соцсетей (ругательства в адрес всех участников процесса запуска тепла редакция опускает).

24 сентября. «Проспект Фрунзе, 24. Отопление было 1 день! Уже 2 дня батареи холодные, а сегодня еще и горячая вода исчезла! Когда же это ужасный бардак прекратится?».

26 сентября. «Улица Шевченко, 45, где горячая вода, где отопление? …Воды нет два с половиной месяца, отопления тоже нет, а на улице уже больше недели 5 градусов. В квартире 10 – 11 градусов..».

27 сентября. «Добрый день, проспект Фрунзе, 222 – горячей воды нет, отопления нет. Когда будет?».

29 сентября. «Переулок Нечевский, 32 до сих пор нет отопления!».

29 сентября. «Проспект Фрунзе, 8, нет горячей воды и отопления!».

Отдадим должное мэрии и коммунальщикам – они отвечали в соцсетях на сигналы жителей областного центра, объясняли ситуацию по каждому отдельному дому. Во всех районах Томска были созданы прямые линии и паблики в соцсетях, с помощью которых власть поддерживает связь с народом и по мере сил контролирует ситуацию с теплом на местах.

Немного о проблемах отрасли

Еще в 2020 году специалисты сообщали, что износ сетей водоснабжения в Томске составляет 68%, теплоснабжения – 55%, водоотведения – 79%. При этом общая протяженность коммунальных сетей в городе превышает 600 километров.

– Всего за время ремонтной кампании в процессе проведения гидравлических испытаний специалисты «ТомскРТС» выявили на городских теплотрассах более 1,8 тыс. дефектов, – пояснил Владимир Бондарюк, заместитель гендиректора, главный инженер АО «ТомскРТС». – Ежегодно мы фиксируем прирост тепловых сетей, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. В связи с этим растет число дефектов, выявляемых при гидравлических испытаниях, на проблемных участках. В таких условиях готовить тепловые сети к отопительному сезону становится все сложнее. Растет объем технических мероприятий, которые необходимо провести для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в отопительный период. С этим связаны задержки при ремонте сетей. При этом компания максимально оптимизирует рабочий процесс – организует работы в вечернее время и выходные дни, увеличивает количество бригад и техники. Все эти меры позволяют своевременно приступать к переводу оборудования на зимний режим работы.

В текущем году летняя ремонтная кампания на теплосетях началась в Томске 12 мая. На реконструкцию, капремонт и строительство теплосетей «ТомскРТС» направила миллиард рублей. В планах компании была замена 15 участков теплотрасс. Всего к зиме подготовили свыше 600 км теплосетей в двухтрубном исполнении. По данным администрации Томска, за последние 5 лет в городе отремонтировали почти 45 км сетей теплоснабжения.

Утром и вечером горожане с надеждой проверяют – не пошло ли долгожданное тепло в радиатор? Фото: Олег УКЛАДОВ

Кампания продолжается

Таким образом, на 4 октября еще не все благоустроенные дома в Томске подключены к теплу. Кампания продолжается. Непосредственно контролем над ней занимаются муниципалитеты.

Информацию по подключению жилья к горячему водоснабжению и теплоснабжению можно уточнить в администрациях районов Томска:

– Советский район: тел. 54-11-73, 54-46-78 и 8-913-852-64-84;

– Ленинский район: тел. 51-71-28 и 51-71-27; паблики в соцсетях https://ok.ru/group/60213761146991 и https://vk.com/public202874749;

– Октябрьский район: тел. 90-24-73 и 90-24-71;

– Кировский район: тел. 56-05-97 и 55-69-01.