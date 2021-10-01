Пять мобильных пунктов вакцинации против COVID-19 в Томске будут работать еще месяц

В Томской области уже вакцинировались от нового коронавируса 300 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 1 ноября текущего года включительно в Томске продолжат свою работу пять мобильных пунктов вакцинации против COVID-19, сообщает интернет-портал администрации области.

Специалисты напоминают их дислокацию: в областной библиотеке им. Пушкина (ул. К. Маркса, 14), ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, строение 13) и в двух отделах МФЦ «Мои документы» на проспекте Фрунзе, 103д и на улице Пушкина, 63/5.

Кроме того, сообщается, что пункт вакцинации в ТРЦ «Изумрудный город» завершил свою работу.

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