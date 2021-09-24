Пять пунктов вакцинации от коронавируса и гриппа будут работать в Томске 25 и 26 сентября

Каждые выходные в Томске все желающие могут бесплатно поставить вакцины от ковида и гриппа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие выходные дни, 25 и 26 сентября, жители Томска будут иметь возможность поставить прививку от новой коронавирусной инфекции и гриппа в работающих мобильных пунктах города. Об этом сообщает интернет-портал администрации Томской области.

Пресс-служба администрации региона информирует о том, что в субботу до 15 часов поставить прививки можно в библиотеке им. Пушкина на ул. Карла Маркса, 14. Остальные пункты вакцинации будут работать два выходных. Они расположены в ТРЦ «Изумрудный город», ТЦ «Лето», МСЧ №2 и МСЧ «Строитель».

Специалисты отмечают, что вакцинация проводится бесплатно всем желающим в возрасте старше 18 лет. Перед прививкой проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом.