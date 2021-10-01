В Томской области полиция разыскивает пропавших в Зырянском районе подростков

В Томской области этой осенью уже искали нескольких пропавших подростков. Фото: сайт УМВД России по Томской области

30 сентября в дежурную часть ОМВД России по Зырянскому району Томской области поступило сообщение о том, что в вечернее время ушли и не вернулись в райцентре два подростка, об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

Специалисты отмечают, что это произошло в районе переулка Горького в селе Зырянское. Исчез Яков Андреевич Ермашов, 2005 года рождения. Юноша был одет в черную спортивную шапку, черный спортивный костюм, темную куртку, джинсы синего цвета и темные кроссовки. Также пропал Евгений Васильевич Костылев, 2006 года рождения. Подросток был одет в желтую куртку, темные штаны, кроссовки белого цвета, носит очки.

Полиция просит лиц, обладающих информацией о пропавших, звонить по телефону: 02 (с сотового 102) или в ОМВД России по Зырянскому району: 8-952-888-02-48.

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