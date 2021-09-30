Поисковый отряд в Томской области разыскивает пропавшего пенсионера

В Томской области волонтеры ищут очередного потерявшегося пенсионера

На своей странице в соцсети добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Томской области разместил сообщение о поиске пропавшего в Верхнекетском районе региона 28 сентября пенсионера Владимира Васильевича Головина.

«Томск, Верхнекетский район, Белый Яр, внимание! Помогите найти человека! Пропал Головин Владимир Васильевич 67 лет (1954 г.р.) с. Палочка, Верхнекетский р-н, Томская обл. - д. Рыбинск, Верхнекетский р-н, Томская область», – говорится в объявлении.

Волонтеры информируют о том, что 28 сентября 2021 года мужчина ушел на рыбалку и не вернулся. Указываются приметы Владимира Головина: рост 185 см, плотного телосложения, волосы седы короткие, глаза серо-голубые. Был одет в желтые камуфляжные штаны, черные резиновые сапоги-болотники.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).