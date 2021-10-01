Пункты серопрофилактики в Томске закрываются до весны

Всего с начала эпидсезона в пункты серопрофилактики обратились 17 775 жителей Томска и области. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Томские пункты серопрофилактики, работавшие круглосуточно, 1 октября свою работу завершают в связи со снижением обращений. Об этом сообщила пресс – служба обладминистрации.

«В Томске значительно сократилось число случаев присасывания клещей. За последнюю неделю в медицинские организации по этому поводу обратились два человека», - говорится в сообщении.

На этой неделе мы рассказывали, что клещи в Томской области в 2021 году стали менее активны по сравнению с 2020 годом, тем не менее, число заболевших клещевым энцефалитом осталось на уровне прошлого года – 27 случаев.

Специалисты уже неоднократно заявляли, что нападения клещей у нас в регионе возможны до середины ноября.

Теперь, когда пункты серопрофилактики закрыты, в Томске медицинскую помощь в случае присасывания клеща взрослым окажут в травмпункте поликлиники № 10 на улице Профсоюзной, 16. Детям помогут в приемном отделении детской больницы № 1 на Московском тракте, 4.

Жителям районов необходимо обращаться в приемные отделения районных больниц.

Напомним, в 2021 году три пункта серопрофилактики в Томске начали работать с 26 апреля.