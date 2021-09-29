В Томской области в 2021 году летальных случаев от укусов клещей зарегистрировано не было

В последние годы ученые отмечают расширение территории обитания иксодовых клещей – с востока в сторону европейской части страны. Фото: Олег УКЛАДОВ

Клещи в Томской области в 2021 году стали менее активны по сравнению с 2020 годом, тем не менее, число заболевших клещевым энцефалитом осталось на уровне прошлого года – 27 случаев. Об этом сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Томской области Андрей Рудиков.

- В 2021 году зарегистрировано 18 тысяч случаев присасываний клещей. По сравнению с прошлым годом это количество уменьшилось почти на 30%, в прошлом году было 25-26 тысяч присасываний, – рассказал специалист на пресс- конференции 29 сентября.

По его словам, болезнью Лайма в 2021 году заразились 133 жителя региона, что в 1,7 раз больше, чем в прошлом сезоне. Летальных случаев в 2021-м, как и в 2020 году, зарегистрировано не было.

Андрей Рудиков также подчеркнул, что все 20 территорий Томской области остаются эндемичными по вирусному клещевому энцефалиту.

- Важной мерой профилактики энцефалита остается вакцинация. Получить осенью первую прививку считается оптимальным, рекомендую уделить внимание этой мере профилактики, – отметил специалист.

Он также добавил, что между прививками от энцефалита, гриппа и коронавируса рекомендуется делать временной интервал около одного месяца.

Два томских университета - ТГУ и СибГМУ вместе с управлением Роспотребнадзора по Томской области подготовили мультимедиа-проект «Маленький. Плохой. Злой». Проект рассказывает о том, как защитить от укусов клещей себя и своих питомцев.

В Роспотребнадзоре напоминают, томичи не могут позволить себе беспечное поведение на природе даже осенью, случаи присасывания регистрируются у нас в регионе до конца октября – середины ноября.

Кстати, в этом году первый случай присасывания клеща был зафиксирован в Томской области 1 апреля.