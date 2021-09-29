В Томске скончался заслуженный энергетик России Михаил Яворский

По инициативе М.И. Яворского в ТПУ была создана специализация «Энергосбережение». Фото: Пресс-служба Томского политехнического университета

В Томске 29 сентября скончался заслуженный энергетик РФ, профессор Томского политехнического университета Михаил Яворский, сообщила пресс-службе вуза.

«Прощание с Михаилом Яворским состоится в пятницу, 1 октября, в 12.00 в ритуальном зале на улице Алексея Беленца, 14», - говорится в сообщении

Согласно данным из открытых источников, Яворский Моисей (Михаил) Иосифович родился в 1937 году, в Омске. В 1959 году окончил Томский политехнический институт по специальности «Электрические станции, сети и системы» с присвоением квалификации инженера-электрика.

Трудовую биографию энергетика начал в августе 1959 года в Томской электросети «Томскэнерго».

По инициативе М.И. Яворского в Томском политехническом университете была создана специализация «Энергосбережение».

Михаил Иосифович до сегодняшнего дня являлся внештатным советником губернатора Томской области по вопросам энергетики и энергосбережению.

В интервью «КП-Томск» несколько лет назад Михаил Иосифович рассказывал, что его первой работой были городские электрические сети, а во всем городе тогда было три подстанции - Северная, Южная и Правобережная.

«Город Томск заканчивался на углу Усова и Красноармейской. Справа от них шли частные дома ТЭМЗА и ТИЗа, слева — кладбище. Застраивать эти места стали в начале 60-х, - рассказывал Яворский в интервью.