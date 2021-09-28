На свое первое собрание депутаты Думы Томской области седьмого созыва соберутся 14 октября

Напомним, что выборы всех уровней в России в 2021 году проходили три дня, с 17 по 19 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первое собрание Законодательной Думы Томской области седьмого созыва состоится 14 октября. Такую дату назначил организационный комитет, сообщила во вторник пресс-служба регионального парламента. В ходе собрания, которое пройдет в большом зале обладминистрации, депутаты примут ряд основных организационных решений.

– На первом собрании нового созыва мы должны будем заслушать информацию председателя облизбиркома об избрании депутатов Законодательной Думы Томской области. Два вопроса рассматриваются в первоочередном порядке – это выборы председателя Думы и выборы его заместителя или заместителей, их количество также определяется депутатами в ходе заседания. Кроме того, депутатам предстоит утвердить состав комитетов, избрать председателей комитетов и сенатора РФ, – пояснила Оксана Козловская, спикер Думы шестого созыва.

Напомним, что накануне на очередном заседании региональной избирательной комиссии были уточнены списки депутатов Законодательной Думы Томской области седьмого созыва. Народные избранники были официально зарегистрированы. От мандатов в областном парламенте отказались губернатор региона Сергей Жвачкин и его заместитель Анатолий Рожков, выдвинутые от партии «Единая Россия».

Как ранее сообщалось, в обновленном составе облдумы члены «Единой России» получат 27 мандатов, КПРФ – семь, «Справедливой России» и ЛДПР – по три, «Новым людям» достались два кресла.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4456034/