Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика27 сентября 2021 14:56

Депутаты Законодательной думы Томской области официально зарегистрированы

Губернатор и его зам отказались от мандатов регионального парламента
Игорь ТюринИгорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Минувшие выборы в Томской области сюрпризов не принесли...

Минувшие выборы в Томской области сюрпризов не принесли...

Фото: Мария ЛЕНЦ

Состоялось очередное заседание избирательной комиссии Томской области, на котором были уточнены списки депутатов Законодательной думы региона VII созыва, народные избранники были официально зарегистрированы. Напомним, что трехдневные выборы проходили в стране три дня – с 17 по 19 сентября текущего года.

На заседании от мандатов в Законодательной думе региона отказались губернатор области Сергей Жвачкин и его заместитель Анатолий Рожков, выдвинутые от партии «Единая Россия».

Ранее уже была опубликована информация о составе нового парламента региона: члены «Единой России» получат в Законодательной думе 27 мандатов, КПРФ – семь, «Справедливой России» и ЛДПР – по три. «Новым людям» достались два кресла.