В Томской области 23 сентября возможны мокрый снег и дождь

В Томске в четверг местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, прогнозируют синоптики. Фото: Ксения Высотина

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области в четверг, 23 сентября, сообщает томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах возможно отложение мокрого снега», - говорится в сообщении.

Ветер северо-западный, скорость 2-7 м/с, местами порывы возможны до 12 м/с.

Температура воздуха ночью -3…+2°С. Температура днем +2…+7°С.

«КП-Томск» писала о том, что, по прогнозам, устойчивый снежный покров ляжет в области в конце октября - В Верхнекетском районе Томской области на землю лег первый снег.