В Верхнекетском районе Томской области на землю лег первый снег

Снег ляжет в томской области через месяц. Фото: И.Н. Тюрин

22 сентября первый снег выпал и засыпал землю в Верхнекетском районе Томской области, об этом информирует начальник отдела метеорологии Светлана Рюхтина.

Специалисты сообщают, что в разных районах региона в среду сыпал первый снег. Замороженные осадки выпали в селе Усть-Озерное на северо-востоке Томской области, где установился временный снежный покров. В других населенных пунктах снег был, но так и не лег.

По прогнозу, устойчивый снежный покров ляжет в области в конце октября.